Lettere al giornale Manfredonia, 13 febbraio 2018. ”Buonasera StatoQuotidiano; sono una persona di 45 anni e sono disoccupato. Stamattina uscendo da casa, e leggendo il giornale, leggo di Borgo Mezzanone, della povera gente che vive senza acqua, etc. Io, come cittadino di Manfredonia, sono indignato di leggere i disagi di chi non è nato e residente nel nostro territorio. Vorrei dire innanzitutto ai politici, tutti senza esclusione e alla stampa, che nella nostra città più del 30 per cento delle persone sono disoccupate. Personalmente non riesco a pagare luce acqua e affitto da un anno. Mi chiedo come mai nessuno matta in evidenza questi disagi. Perchè si pensa sempre a gli altri e mai alla popolazione di Manfredonia? Mi vorrei rivolgere a tutte le classe politiche che il 4 marzo saranno interessate dalle votazioni. Fate promesse di ogni sorta, ma qualcosa per Manfredonia la dovete fare ora, non dopo. Cerchiamo di aiutare le persone del territorio. Conserviamo ancora un po’ di dignità e non vogliamo andare ad elemosinare in strada. Questa è la realtà”. Vincenzo Brigida Manfredonia, Lettera disoccupato “Nella nostra città più del 30% non lavora” ultima modifica: da

