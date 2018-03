Manfredonia, Socia “Uno, due, tre: stella!”: serata per il sociale

Di:

Manfredonia. ”Serata dedicata agli Over 70 e ai diversamente abili, ieri sera alla Socia uno due tre stella. Vedere sorridere quei ragazzi e meravigliarmi nel vedere anziani ballare a ritmo di tarantella ci ha riempito di gioia. Avevamo paura che non venisse ascoltato il nostro invito, essendo una giornata non festiva, invece mezz’ora prima della apertura ufficiale , la sala era stracolma di arzilli ultrasettantenni che mi chiedevano di iniziare le danze, ho dovuto faticare non poco per spiegare loro che bisognava aspettare la fine della funzione religiosa, per iniziare le danze.

La serata si è poi conclusa oltre il previsto orario delle 21,30. Venerdi 16 sarà la volta dei ragazzi delle scuole inferiori , ai quali spiegheremo cosa fossero le socie e lo spirito che le animava. Un ringraziamento al presidente del Gal Daunofantino per aver offerto a tutti i partecipanti un generoso buffet a base di pizza e farrate.

Stasera la socia apre per tutti, dalle ore 20,00 alle ore 23,00”.

(A cura di Bruno Mondelli, Manfredonia 13 febbraio 2018)

