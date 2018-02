Manfredonia, è tempo di "Scherzi di Carnevale" (VIDEO)

Di:



Manfredonia, 13 febbraio 2018. Quest’anno per la 65^ Edizione del Carnevale di Manfredonia abbiamo deciso di stupirvi e divertirvi con “Scherzi di Carnevale” il nuovo programma di Stato Quotidiano scritto e diretto da Vincenzo Moccia con riprese e montaggio di Chiara Piemontese. Tra uno scherzo e l’altro vi sveleremo le meraviglie del nostro carnevale. In questa puntata siamo stati ospiti dell’Ente di formazione Santa Chiara in compagnia delle ragazze del corso di Estetica. Estetica è pure trucco, visto il periodo anche di carnevale, un travestimento per essere perfetto deve avere un bel trucco. Che scherzo abbiamo preparato? Seguiteci e lo scoprirete. video

Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, è tempo di “Scherzi di Carnevale” (VIDEO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.