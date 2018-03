Con Matteo Pio Pazienza “Forse Foggia non è il Paradiso”

Di:

Foggia. Il Capoluogo Dauno e la Capitanata: “navi che lentamente arenano i lori remi verso porti sempre più deserti”, o pieni di “Grandi Bellezze” spesso poco valorizzate e inesplorate?

“Due apatiche isole”, come è emerso da alcuni interventi puntuali sia dei relatori che del pubblico, o “motore trainante di un unico Grande Stivale Italia”?. Rassegnarsi o “alzare la testa rimboccandosi le maniche per guardare lì oltre l’orizzonte, dove sole e mare sembrano incontrarsi in un caldo abbraccio”?.

A queste ed altre domande si è cercato di rispondere, durante la presentazione dell’ Opera Letteraria a cura di Matteo Pio Pazienza dal titolo: “Forse Foggia non è il Paradiso”, edita da Andrea Pacilli Editore, lì presente, tenutosi lo scorso 12 febbraio 2018, presso il Centro Polivalente Parco Città, nel Capoluogo Dauno, a due passi dal centro storico, rimesso a nuovo, grazie alla cooperazione dei vari “attori sociali” presenti in loco, punto di ritrovo per eventi culturali sia estivi che invernali, con attività ricreative e verdi spazi per lunghe passeggiate domenicali o semplicemente per fare una sana attività fisica “respirando a pieni polmoni”, come ha voluto caldamente evidenziare lo stesso autore ad inizio serata, scatenando l’applauso dei presenti.

Hanno preso parte alla piacevole tavola rotonda, condita dalla voglia di essere cittadini attivi e propositivi e mai passivi, giornalisti di vari schieramenti politici: Nino Abate, Micki De Finis, Geppe Inserra, Piero Paciello, Andrea Pacilli, Editore dell’omonima casa editrice.

Un modo per testimoniare “a gran voce”, “si è letto tra le righe”, come il Bene Comune non ha “credo politico né di destra, né di centro, né di sinistra e per farsì che la città torni “a risplendere di luce propria e mai riflessa, sotto un’unica Bandiera Tricolore”. Destinatari: Curiosi del settore, storici e chi “vuol (ri)scoprire le Radici vere del proprio Territorio”.

Matteo Pio Pazienza, nato a Foggia nel giugno del 1951, è architetto, urbanista e pubblicista. Nel suo background, porta con sé una significativa attività professionale sia “lungo tutto lo Stivale Italia” che oltre confine.

Ha pubblicato, come si può evincere sbirciando qua e là tra le note biografiche inserite nelle pagine finali, su riviste di settore locali e nazionali, elaborati attenti, precisi e minuziosi, sull’importanza della salvaguardia senza tempo dell’ambiente. Tra queste, possiamo ricordare: “Foggia: urbanistica e territorio tra passato e futuro (Edizioni Sudest, 2011)”, “Viaggio nella Daunia (Bastogi Editore, 2012)” ed altro ancora.

Intenso anche è il suo legame con Parcocittà a Foggia. Ivi è responsabile e coordinatore delle mostre d’arte che vengono messe su durante tutto l’anno.

Gli Articoli “messi nero su bianco”, come mera testimonianza della Storia del Capoluogo, ha rimarcato l’autore a più riprese, sono stati realizzati dal 2014 al 2017, per il quotidiano l’Attacco, sull’intera Capitanata.

Excursus forte, crudo, avvolte irruento su luci e ombre di un Territorio con intrinseca la voglia e la grinta di non arrendersi mai di fronte alle piccole avversità del quotidiano, hanno rimarcato, se pur da angolature diverse, i giornalisti Piero Paciello e Nicky De Finis.

Idee ribadite dagli altri intervenuti, come Nino Abate, Geppe Inserra e lo stesso Editore Andrea Pacilli.

Parole chiave dei loro interventi, forti, diretti, mirati, pungenti a volte, che hanno calamitato l’attenzione della platea, intervenuta “anche a microfono spento”, segno di come, ciò che l’autore racconta nella sua Opera, non è qualcosa che “vive lì sui cespugli inerpicati di una incavosa vetta di montagna, ma è terribilmente calato” nel contesto sociale esistente: Educare, Apprendere, Interpretare, trovando punti di forza di una Città “molto spesso in letargo e un po’ dormiente”.

Concetti riaffiorati, poi, dallo stesso scrittore e giornalista Matteo Pio Pazienza, lì in veste anche di moderatore, nella seconda parte della sublime Serata Letteraria.

Si va dal capitolo sui “Piani Territoriali per lo sviluppo: questo sconosciuto”, passando per il Futuro difficile della Cultura”, per giungere a “Sviluppo in Capitanata, ecco cosa manca”, per poi concludersi con i capitoli su “Foggia senza, aerei, treni e altro. Come si uccide una città…” e “Seconda stazione: RFI disinteressata”.

Parole-guida: Ritrovare “l’ansia di Cultura”, per una Politica della democrazia più visibile e “meno offuscata dalla nebbia della stagnante rassegnazione”.

Il Sud come “porto d’attracco, per riprendere carburante”, ripartendo più carichi e entusiasti di prima.

“Essere lungimiranti, guardando oltre le piccole contingenze e i semi del proprio giardino”. Politica è coinvolgimento, democrazia, empatia, partecipazione responsabile, lavorando fianco a fianco, mettendo in campo i “propri talenti” piccoli o grandi che siano, al servizio della comunità, è emerso “trapelante tra le righe”, durante alcuni interventi del pubblico, composto soprattutto da tanti giovani che vogliono costruire al Sud, nel Mezzogiorno, in Capitanata, il proprio Futuro.

Non sono mancati, per l’attualità dei temi trattati nell’ Opera Letteraria, suggerimenti, spunti di riflessione “non a tempo ma nel tempo” di docenti e “intellettuali del settore”, tra cui anche alcuni membri del F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) – sezione di Foggia.

Filo conduttore: Rinsaldare l’importanza del dialogo tra le varie componenti strutturali-socio-educative affinché il Sud, il Mezzogiorno, la Capitanata, “possano tornare a solcare i cieli ad ali spianate e ripartire sui binari della voglia di condivisione, partecipazione attiva”.

Marco Bonnì