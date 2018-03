Meteo Gargano, in serata lieve miglioramento

Di:

Bari, 13 febbraio 2018. METEO Puglia: l’azione di una circolazione instabile interesserà le nostre regioni di Sud-Est favorendo una giornata all’insegna del cielo irregolarmente nuvoloso con acquazzoni sparsi. Attese anche delle nevicate sui rilievi appenninici di Molise e Basilicata a partire dagli 800-1000 metri di quota, in calo fino a quote di bassa collina tra sera e notte su Basilicata e zone interne della Puglia.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione tesa dai quadranti nord-occidentali con raffiche di Maestrale specie sulle aree esposte a ponente con mari fino a molto mossi, specie in serata.

MALTEMPO CON NEVE A QUOTE MEDIO-BASSE, MIGLIORA GIOEVEDI’:

Un nuovo centro depressionario transita sulle regioni meridionali dello Stivale, alimentato da correnti fredde. Ne consegue un martedì e un mercoledì all’insegna dell’instabilità tra Basilicata, medio-bassa Puglia e a tratti anche su Molise e alta Puglia con precipitazioni sparse, qualche temporale sulle Ioniche e neve in calo sino a quote di bassa collina ( 300-500m). Migliora nella giornata di giovedì per una seconda parte di settimana asciutta e soleggiata pur con nubi alte di passaggio nel weekend. Preludio a un nuovo peggioramento atteso tra la fine di domenica e lunedì. Temperature ancora dal sapore invernale.