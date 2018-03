Mongiello/Ginefra: “In vigore obbligo di indicare l’origine di grano e riso”

Di:

Foggia. “Grano e riso made in Italy da oggi saranno tutelati dall’indicazione dell’origine in etichetta, e per la stessa ragione acquisteranno maggior valore a vantaggio dei produttori e dei pastai italiani”. Lo affermano i deputati pugliesi Colomba Mongiello, componente della Commissione Agricoltura della Camera, e Dario Ginefra, componente della Commissione Attività produttive della Camera, a margine del Pasta Day organizzato da Coldiretti per celebrare l’attivazione dell’obbligo sancito dai decreti dei Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dello Sviluppo Economico.

“La scelta compiuta dal Governo e sostenuta dal Parlamento ha l’obiettivo di offrire informazioni e trasparenza al consumatore – continuano Mongiello e Ginefra – tant’è che le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente ed essere facilmente riconoscibili e leggibili.

La conseguenza immediata è il rafforzamento della tutela dei produttori e di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy.

Il passo da compiere nella prossima legislatura è ottenere dall’Unione Europea la piena e coerente applicazione del regolamento del 2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti.

L’origine made in Italy è sinonimo di qualità e salubrità – concludono Colomba Mongiello e Dario Ginefra – un valore aggiunto commerciale che le imprese italiane devono essere messe nelle condizioni di cogliere”.