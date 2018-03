Uno spettacolo su Carnevale al “Giordano”

Di:

Foggia. Si intitola “Mascherì mascherè” il musical che la compagnia teatrale e musicale “Luce in Scena” porterà in scena al Teatro “Umberto Giordano” sabato 17 febbraio, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Foggia.

La compagnia diretta da Emanuele Pacca e Giuseppe Infante torna al “Giordano” con un’opera bizzarra e scanzonata che ha come tema principale il Carnevale. Le maschere italiane più note sono protagoniste di una vicenda del tutto straordinaria e un po’ fiabesca in una rappresentazione che divertirà bambini e adulti.

TRAMA: La compagnia della commedia dell’arte, diretta dal vecchio e avaro Pantalone, giunge nella piazza di una città (Foggia) per esibirsi in uno spettacolo. Fa parte del gruppo anche Arlecchino, che arriva nella stessa piazza convinto di aver lasciato a casa la sua dolce metà Colombina, incinta di nove mesi. Ad insaputa di tutti, invece, Colombina segue la compagnia, nascosta in un baule. Una volta uscita allo scoperto, collabora con gli altri attori per la buona riuscita dello spettacolo e per una buona cena, offerta dal dottor Balanzone, il magnate locale.

Sullo sfondo di una divertente vicenda di cui si rendono partecipi Pulcinella, Capitan Spaventa e il dolce Pierrot, si intravede un messaggio. Ciascuno di noi indossa la maschera dell’avaro, del furbo, del timoroso, del prepotente.

Le vicende si intrecceranno in modo esilarante fino al comicissimo finale.

Partecipando allo spettacolo, sarà anche possibile contribuire volontariamente al sostegno dei bambini meno fortunati della casa-famiglia “San Giuseppe”.

I Spettacolo ore 18 – II Spettacolo ore 20

Ritiro Inviti Presso: “Luce in Scena”, via Ciampitti 80, Foggia, dalle 16 alle 21. Per prenotazioni telefoniche: 327/8807564 0881202725