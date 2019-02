Comune San Severo, previste 65 assunzioni

Di:

San Severo, 13 febbraio 2019. Con la Deliberazione di Giunta Comunale 39 del 8 febbraio 2019 è stato approvato il Piano del fabbisogno assunzionale per il triennio 2019-2021.

“Il Piano – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – si pone in continuità con quelli già approvati negli anni precedenti volti di incrementare il numero e valorizzare il ruolo del dipendente pubblico. Con questa manovra rafforzeremo la pianta organica comunale, carente in tanti ambiti a causa dei tanti pensionamenti e degli ulteriori collocamenti a riposo previsti nei prossimi mesi, oltre che dare una risposta finalmente positiva alla domanda di lavoro della nostra comunità. Devo ringraziare la Giunta Comunale, oltre che la macchina burocratica amministrativa del Comune ed in particolare il Dirigente Area II ing. Francesco Rizzitelli ed il Segretario Generale dott. Giuseppe Longo, per l’elaborazione di una piano che si presenta articolato e soddisfacente”.

Il Piano interviene in quasi tutti i settori dell’ente, prevedendo ben 50 assunzioni a tempo indeterminato, e 15 assunzioni a tempo determinato nel corso del triennio di cui la gran parte nel 2019. A queste si aggiunge la volontà di valorizzare il personale interno meritevole attraverso le progressioni di carriera.

In dettaglio:

il corpo di polizia locale sarà rafforzato con l’indizione di concorsi per un ufficiale e tre agenti, con la valorizzazione del personale interno oltre che tramite l’assunzione di otto ausiliari della sosta a tempo determinato; per le aree tecniche è prevista l’assunzione di tre istruttori direttivi con profilo tecnico, un istruttore direttivo amministrativo nel 2019, di quattro operai nel 2020 e di un dirigente nel 2021. Si tratta di figure indispensabili per portare a termine le tante opere finanziate da Stato e Regione in questi anni; anche l’area dei servizi sociali sarà rafforzata sia attraverso assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato, utilizzando al massimo le risorse rinvenienti dai fondi europei. Nell’area servizi sociali prevista l’assunzione di psicologi, assistenti sociali ed educatori professionali. Inoltre sarà bandito anche il concorso per l’ufficio stampa

Il piano prevede infine il pieno scorrimento della graduatoria per istruttori amministrativi categoria C approvata nel 2018 a seguito di concorso pubblico (ben 25 posti) da allocare in tutte le aree dell’ente sulla base delle necessità organizzative e tenendo conto del profilo del candidato.