Manfredonia. “I dipendenti ASE si fermano”. Proteste per “l’immobilismo aziendale”

Manfredonia. L’Azienda servizi ecologici (ASE) si ferma. La rappresentanza sindacale aziendale ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti aziendali con astensione da tutte le prestazioni aggiuntive e di carattere straordinario. I motivi della drastica decisIone sono spiegati in una lettera indirizzata al sindaco di Manfredonia, all’amministratore unico di ASE Spa e a tutti i dipendenti.

“Lo stato attuale delle cose – viene rilevato – deve far riflettere e inducono a stigmatizzare alcune scelte operate sia dall’amministrazione comunale che dallo stesso management di Ase che hanno contribuito a portare l’azienda nell’attuale condizione di difficoltà>. La disamina di una politica che non ha mantenuto le promesse fatte, è dura e puntuale. Viene richiamata la lettera del 10 maggio 2018 del sindaco Riccardi in occasione dell’aumento della TARI, giustificato con la prospettava di . Forte la denuncia della “deficitaria situazione del personale totalmente carente, con la pianta organica ferma ormai da alcuni decenni, oltre alla necessità di un parco mezzi adeguato: carenze e difficoltà fin qui superate grazie al massimo impegno e sacrificio di tutti i dipendenti in servizio”.

La rappresentanza sindacale di Ase “richiede fortemente ai destinatari della lettera, di attivare con immediatezza tutti i provvedimenti utili e necessari all’assunzione di personale operaio, per garantire la giusta continuità dei servizi e scongiurare anomalie certe che potrebbero causare danni irreversibili sia alla collettività che alla salute e all’igiene pubblica oltre che all’immagine dell’Ase, consentendo pertanto ai lavoratori aziendali attualmente super-impegnati oltre i limiti consentiti, di operare con la giusta serenità e in piena sicurezza”.

Michele Apollonio