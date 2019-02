Foggia, furto a tabaccheria: 4 arresti (FOTO-VIDEO)

Di:

Foggia, 13 febbraio 2019. Nella nottata del 12 febbraio 2019, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile – 4^ Sezione, Reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione – a seguito della predisposizione di un servizio notturno finalizzato al contrasto del fenomeno dei furti presso i tabaccai e le attività commerciali in genere, ha tratto in arresto per furto aggravato in concorso Perdonò Domenico, nato a Foggia, classe 1992 , pregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno , Stallone Antonio, nato a Foggia, classe 1992 , pregiudicato, Tanzi Benedetto, nato a Foggia, classe 1996 , pregiudicato, Castriotta Domenico, classe 1991 , incensurato.

Il personale operante, dopo aver notato un foro precedentemente praticato nella serranda di una rivendita di tabacchi situato in via Matteotti, predisponeva nell’immediatezza un servizio di appostamento presupponendo che i malviventi sarebbero ritornati per perseverare nell’intento criminoso. Tale intuizione permetteva di arrestare i malviventi in flagranza di reato, recuperare la merce sottratta e restituirla al legittimo proprietario. L’attività di polizia giudiziaria consentiva altresì di recuperare l’autovettura provento di furto utilizzata dai quattro malviventi per giungere presso la tabaccheria. Più in particolare, i malviventi, dopo aver divelto la serranda ed essersi allontanati per non destare sospetti, tornati sulla scena del reato si introducevano all’interno di una rivendita di tabacchi sita a Foggia in Via Matteotti asportando merce quantificata in sede di denuncia dal proprietario tra i 6.000 e gli 8.000 euro e immediatamente restituita.

Al termine delle formalità di rito i quattro malviventi sono stati associati in carcere a disposizione dell’A.G.

Redazione StatoQuotidiano.it

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

