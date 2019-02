Galleria Monte Saraceno, nuovi orari di chiusura al traffico

In una recente ordinanza l’ANAS comunica che, essendo in corso di esecuzione i lavori di completamento degli impianti tecnologici alle normative vigenti e conseguimento del risparmio energetico della Galleria Monte Saraceno, per il completamento dei suddetti lavori occorrerà chiudere al traffico la galleria in modo totale, vietando il transito a tutti gli autoveicoli ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei mezzi sgombero neve e di pronto intervento dell’ANAS.

Il tratto interessato, dalla chiusura al traffico, è la SS 688 di Mattinata dal km 0+000 al km 2+760, a partire dal 12 febbraio fino al 16 marzo nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle 6.30 dal lunedì al venerdì.

fonte Mattinata.it