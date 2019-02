Ruba telecamere, arrestato sanseverese

Di:

San Severo, 13 febbraio 2019. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto Fabio Antonio Rendina, classe 1993, per furto aggravato.

Verso le 13.30 gli Agenti nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei furti presso esercizi commerciali, su segnalazione della sala operativa intervenivano in Via Cristoforo Colombo per segnalazione di un uomo che stava rubando delle telecamere.

Gli agenti appena arrivati sul posto hanno sorpreso un giovane che stava sopra un bidone della spazzatura ed era intento a smontare le telecamere di un esercizio commerciale che al momento era chiuso e che monitoravano la zona perimetrale dell’attività.

I poliziotti fermavano l’uomo e dalla perquisizione personale eseguita, venivano rinvenuti attrezzi atti allo scasso, cacciavite e tenaglia ed inoltre all’interno di una busta da lui detenuta, vi era un’altra telecamera appena rubata dallo stesso esercizio commerciale.

Rendina dopo le formalità di rito è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le telecamere venivano restituite al proprietario dell’attività commerciale oggetto del furto.

Redazione StatoQuotidiano.it