. Vasto incendio nel pomeriggio in. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di un negozio di biciclette. Intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Foggia che, a scopo precauzionale, hanno fatto evacuare diverse abitazioni nello stesso edificio, sovrastanti il locale. In corso gli accertamenti per comprendere la natura dell’incendio.

Cerignola: in fiamme un negozio di biciclette, evacuate le abitazioni – 2 Cerignola: in fiamme un negozio di biciclette, evacuate le abitazioni – 2 Pubblicato da StatoQuotidiano Foggia su Giovedì 13 febbraio 2020