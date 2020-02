Ferrovie del Gargano, Gatta: “Regalerò cartina geografica ad Emiliano”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.“Regalerò una cartina geografica della Capitanata – di tutta la Capitanata – al presidente Emiliano, così potrà evitare di pubblicizzare treni dal “Gargano” a Bari quando, invece, gran parte del territorio non è contemplato. Da domani parte la sperimentazione del treno diretto di Ferrovie del Gargano a Bari. Eppure, il collegamento parte da Foggia, escludendo tantissimi centri garganici.. Ergo, deduco che il presidente Emiliano non sia interessato al nostro Comune e al nostro territorio: ne prendo atto, per l’ennesima volta, sperando che lo studio della cartina geografica possa farlo addivenire a più sagge determinazioni”.