Foggia. Il Ce.S.eVo.Ca. ente accreditato per l’Albo nazionale del Servizio Civile Universale

. Importanti novità in materia di Servizio Civile Universale in Capitanata. Con nota del 13.02.20, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha trasmesso al Ce.S.eVo.Ca. (Centro Studi e Volontariato di Capitanata) il decreto n. 101 del 2020 relativo all’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale – sezione nazionale.Il documento riporta il codice di iscrizione (SU00230) e l’indicazione dei 31 enti di accoglienza, delle 127 sedi di attuazione e delle 14 figure accreditateAttualmente, il Ce.S.eVo.Ca. e la Provincia di Foggia sono gli unici due enti accreditati all’albo nazionale del Servizio Civile Universale in Capitanata. Inoltre, vista la complessità delle operazioni per la nuova progettazione e per i programmi di intervento, i due enti sono al lavoro per la sottoscrizione di una convenzione per la coprogrammazione.“È per noi motivo di grande soddisfazione – sottolinea il Presidente del Ce.S.eVo.Ca., Pasquale Marchese – che da un piccolo comune come Castelluccio Valmaggiore, dove ha sede la nostra associazione, abbia preso il via un progetto di tale portata. È frutto di un gioco di squadra di soci e collaboratori che hanno fortemente creduto in quella che all’inizio era soltanto un’idea e, oggi, è una grande realtà. Un’opportunità importante per l’intero territorio che porterà sviluppo e opportunità per tanti giovani”.Una collaborazione proficua, quella tra i due enti, iniziata già nel marzo 2019 quando fu sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia per la promozione della cultura e della tutela del bene comune, con particolare attenzione alle giovani generazioni.. Gli enti non ancora accreditati possono presentare domanda al Ce.S.eVo.Ca.. I nostri esperti potranno rispondere a tutte le informazioni e curiosità del caso tramite e-mail o PEC. Le informazioni di contatto sono reperibili sul nostro sito www.cesevoca.it”.