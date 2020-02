Il regalo di San Valentino? A Bari e Lecce coppie e single disponibili per ingaggiare escort

Bari, Lecce 13 febbraio 2020 – Molteitaliane adecidono di “ingaggiare” una professionista del sesso per farsi un regalo. Una tendenza in crescita, che investe anche iche nel giorno degli innamorati decidono di donarsi un’esperienza da fidanzati con tutti i benefit. Come testimoniano le statistiche di, il primo sito di recensioni di escort in Europa, rispetto alla media nazionale a. Una percentuale nettamente superiore si nota invece a

Un dato particolare è che nella maggior parte dei casi le sex workers che ricevono coppie sono contattate dalle donne per gli appuntamenti. Su Escort Advisor gli accessi femminili e di coppie sono superiori alla media del settore, perché l’elemento delle recensioni consente di effettuare ricerche molto più precise rispetto ai normali siti di annunci per scegliere la professionista adatta alle esigenze de momento. Attraverso la descrizione oggettiva delle esperienze di altri utenti, infatti è possibile avere la sicurezza della professionalità della escort, ottenendo così la conferma di quanto dichiarato dalla stessa sul suo profilo. Ciò che è particolare è anche come dalle recensioni emerga la personalità stessa delle sex workers, rendendo possibile in toto la scelta dell’esperienza desiderata.

Barbara, escort di Bari specializzata nell’intrattenimento a tre racconta: Le donne sanno come sorprenderti sempre. Con le coppie, spesso il maschio si mette subito da parte, sta a guardare la sua donna che si fa toccare e gode. Le donne spesso mi chiamano per prendere appuntamento vogliono soddisfare anche il loro desiderio di vedere il proprio uomo che gode con un’altra donna, ma senza un coinvolgimento emotivo. Decidono di andare sul sicuro perché non hanno motivo di avere paura del fatto che io possa rubare loro il compagno. Non mancano poi i single che a San Valentino non vanno alla ricerca dei soli incontri erotici, ma assumono le accompagnatrici per passare una serata in stile “Luna di Miele”. Gli ingredienti sono quelli classici da manuale del seduttore: rose rosse, cena, hotel di lusso e la escort preferita scelta magari appunto attraverso le recensioni che confermano il profilo adatto ad una serata da sogno.

Come racconta Claudia, escort di Lecce: Gli uomini alla fine sono romantici. Non è vero che cercano solo la carnalità. Vogliono sentirsi amati e coccolati. Sono anni che faccio questo mestiere e ogni San Valentino ricevo diverse richieste per essere “assunta” come finta fidanzata. Il cliente mi chiede di farmi bella per lui, vuole passare a prendermi e portarmi a cena in posti esclusivi e per coppie. Poi si gioca un po’ decidendo se andare da lui o da me…Sono disposti a pagare molto di più rispetto al concordato solo per sentire più coinvolgimento possibile.