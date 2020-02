La conoscenza dell’inglese a livello europeo e nazionale

. La diffusione di questa lingua in Europa è dovuta anche ad un’offerta formativa molto mirata messa in atto da singoli governi e aziende che si adoperano per finanziare corsi di inglese volti al perfezionamento delle competenze già acquisite a scuola. I corsi di poche ore sono validi per tutti coloro che possiedono una discreta preparazione di base ma saranno quasi inefficaci per chi deve imparare l’inglese ex novo. Rispetto agli altri stati europei, l’Italia possiede un basso livello di conoscenza dell’inglese che, secondo il punteggio EF EPI, si attesta intorno al 55,31% per l’intero paese. Volendo scendere nei dettagli relativi ad alcune regioni, si evince che la Puglia ha ottenuto un punteggio pari al 49,46% contro il 57,45% raggiunto dall’Emilia Romagna; tra le ultime la Basilicata con il 49,09%.

Come imparare l’inglese in maniera facile e veloce

La percentuale riportata dalla Puglia dimostra che nella regione la conoscenza della lingua inglese è molto scarsa. Questa carenza potrebbe essere imputata sia al basso tasso di alfabetizzazione del sud, sia alla tardiva introduzione del bilinguismo all’interno dei programmi ministeriali italiani. Il primato negativo delle regioni in cui l’inglese è pressoché sconosciuto può essere facilmente annullato grazie ai corsi privati di inglese online in cui è possibile scegliere un tutor che seguirà l’allievo durante tutto il percorso. La piattaforma a cui affidarsi dovrà essere scelta con cura tra tutte quelle che promettono di fornire all’utente una preparazione concreta a prova di colloquio di lavoro. Spendere 20-30 minuti al giorno dedicandoli allo studio dell’inglese servirà per migliorare sensibilmente le proprie competenze portandole ad un livello più che soddisfacente. Per esercitare in modo ottimale l’orecchio alla pronuncia sarà utile ascoltare in cuffia della buona musica in inglese oppure seguire un film con l’aiuto dei sottotitoli. Una volta raggiunta una preparazione adeguata si potrà passare alla lettura di libri o giornali senza avvalersi dell’aiuto di traduttori automatici reperibili online.

Perchè è importante conoscere l’inglese

Acquisire una buona conoscenza dell’inglese è diventato un requisito fondamentale per entrare nel mondo del lavoro italiano ed estero. Secondo un recente studio, il 27% degli intervistati italiani afferma di aver ottenuto un lavoro esclusivamente grazie alla conoscenza dell’inglese in quanto sempre più aziende richiedono ai loro potenziali impiegati di svolgere un colloquio o un test per valutare la conoscenza della lingua. I rapporti di lavoro internazionali tra aziende aumentano e, di conseguenza, è necessario che un impiegato sia in grado di parlare fluidamente la lingua internazionale del business, soprattutto quando si trova in trasferta all’estero.