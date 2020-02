Manfredonia, capannone industriale trasformato in discarica

La scoperta di discariche clandestine, come gli esami di Eduardo, non finiscono mai. La campagna circostante a Manfredonia è un campionario sterminato. Discariche dappertutto ove viene abbandonato ogni tipo di rifiuti. Ma non solo all’aria aperta, negli anfratti e nei ruderi abbandonati, in ogni dove inimmaginabile. Anche pertanto nei capannoni dell’ad ovest dell’abitato, lasciati dalle aziende che avevano fatto intravvedere quel sogno del Contratto d’area infrantosi miseramente dopo pochi anni.

In uno di questi, ma la situazione è probabilmente ripetuta in altri capannoni, l’ormai solita squadra degli ispettori volontari ambientali territoriali “Civilis Endas” al comando di Giuseppe Marasco, ha rinvenuto una discarica di materiali più disparati all’interno del locale e sparso tutt’intorno. “Durante i nostri servizi di monitoraggio del territorio – denuncia Marasco – ne abbiamo viste di situazioni fuori da ogni immaginazione, ma qui si è superato ogni misura. Da quello che abbiamo trovato, di tutto e di più, è evidente che questo capannone è usato come discarica da anni con gravi pericoli per l’igiene e la sicurezza pubblica”. Il comandante Marasco ha naturalmente segnalato il ritrovamento di quella ennesima discarica alle competenti autorità per gli opportuni interventi.

La situazione di abbandono di quel capannone denuncia ancora una volta lo stato di desolazione in cui è finita quella che doveva essere un’area industriale attrezzata per il rilancio economico di Manfredonia. Di quel progetto tanto gloriosamente osannato da tutti i politici del tempo, nessuno escluso, sono rimasti i capannoni abbandonati alla mercé di vandali e non solo, vialoni lasciati agli effetti nefasti dell’incuria, tutto intorno desolazione, territorio per ladri e teppisti.

Gli imprenditori di tutta Italia, locali compresi, lusingati a suon di centinaia di milioni di euro a impiantare qui attività produttive, dopo aver fatto il pieno di quei milioni elargiti dallo Stato nell’intento di favorire lo sviluppo di un’area dichiarata di crisi, se la sono svignata tra l’indifferenza di quanti alla guida delle istituzioni locali avrebbero dovuto incentivare e rafforzare la loro presenza con opportune misure atte a favorire lo sviluppo. E’ accaduto invece che non sono stati completati neanche quei servizi fondamentali come l’erogazione dell’acqua, la disponibilità della fogna, l’attivazione della rete internet. Le relazioni del Responsabile unico del procedimento, il sindaco di Manfredonia, si sono limitate a conteggiare le aziende mancanti e i lavoratori che perdevano il posto. Né mai più si è parlato di iniziative produttive, di occupazione.

E’ stata quella del Contratto d’area una grande irripetibile occasione di sviluppo mancato dalla quale potevano venire gli input propulsivi per tante altre attività di svariati settori. Ci ritroviamo invece con tante cattedrali inoperose in una landa desertificata nella quale sopravvive coraggiosamente qualche azienda superstite di un esercito di imprese che ha dovuto abbandonare il campo.