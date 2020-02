Manfredonia, scippano una signora in centro: deferiti 3 minori

Manfredonia, 13 febbraio 2020. I C arabinieri di Manfredonia hanno deferito in stato di libertà tre soggetti minorenni, ritenuti responsabili di uno scippo ad una signora a Manfredonia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, i fatti sono avvenuti una decina di giorni fa in zona centrale, con recente individuazione dei responsabili dei fatti.