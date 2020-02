Manfredonia, tentata violenza sessuale su donna. “Erano in 3”. 1 arresto

, 13 febbraio 2020. Un uomo residente nell’area, originario del Senegal, è stato arrestato daidel centro sipontino con l’accusa di tentata violenza sessuale.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, l’arresto è stato eseguito due sere fa. I fatti sono avvenuti in zona centrale. L’uomo avrebbe tentato di palpeggiare e toccare una donna in strada. I Carabinieri sono prontamente intervenuti fermando l’uomo. Come emerso nelle ultime ore, la donna sarebbe stata avvicinata da 3 persone, tutte di nazionalità straniera. Non chiaro se siano stati 3 gli uomini a tentare la violenza sessuale o soltanto uno, in seguito arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it