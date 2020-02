Manfredoniano “Truffato da falso aggiornamento app di istituto bancario”. Sottratti 1.300 euro

, 13 febbraio 2020. Un uomo di Manfredonia è stato vittima di una, con “sottrazione di circa 1.300 euro e successivo blocco dei bonifici effettuati in giornata“. L’uomo avrebbe esposto i fatti con una denuncia presentata alle Forze dell’Ordine.

Pochi giorni fa, l’utente ha ricevuto un messaggio “da una banca” con richiesta di “aggiornamento di un’applicazione”. “Ho dovuto inserire i dati richiesti”, racconta il cittadino. In seguito la richiesta di rimozione dell’applicazione dal pc, “in attesa dell’arrivo entro 24 ore dell’aggiornamento della stessa”. “Stamani – racconta l’uomo – facendo l’estratto conto, mi sono reso conto della truffa. In pratica mi hanno tolto 1300 euro e molti bonifici effettuati che per fortuna siamo riusciti a bloccare”.

Il sistema. Come difendersi

Come rendono noto gli stessi istituti bancari, “esistono pratiche illegali messe in atto da malintenzionati (phisher) che contattano gli utenti tramite email (phishing), SMS (smishing), WhatsApp o addirittura telefonate (vishing). Questi messaggi sono molto simili, nella grafica e nel contenuto, a quelli della banca per cercare di carpire informazioni riservate e sensibili“. Gli stessi uffici bancari rendono noto che hanno canali ufficiali per comunicare, chiedendo così di diffidare da qualsiasi ulteriore richiesta.

