Pantera, dopo la segnalazione a Chieuti spunta anche un fotomontaggio al lido

A quasi un mese dal primo avvistamento non cessano le segnalazioni della pantera che si aggirerebbe nelle campagne traAnzi, il territorio sembra sempre più allargarsi. L’ultima, in ordine cronologico, ha riguardato. Da raccolta dati risulta che alcuni testimoni avrebbero chiamato l’intervento delle forze dell’ordine, “E sono state allertate tanto é vero che sono passati ad avvisare tutti i residenti dei poderi di Chieuti Marina, compresi i miei genitori che lì vi abitano”, scrive una residente su Facebook. Ma anche in questo caso (è già avvenuto a Foggia), del felino non ci sono tracce.Dall’esame delle impronte lasciate dall’animale avvistato ieri sera in zona fantina, si comunica che,, questo quanto riferito oggi dagli addetti, ai lavori (carabinieri forestali) per la ricerca dell’animale”, lo riporta la pagina del Comune di Chieuti.

Nel frattempo un bontempone ha pensato bene di pubblicare una foto fake con il felino immortalato in un lido balneare di Marina di Chieuti e molti sui social l’hanno condivisa come vera. Nello stesso momento qualcuno diffondeva la voce che il felino avesse addirittura risalito la spiaggia a nord fino a Campomarino, nel territorio del Molise. La psicosi ha superato anche i confini della provincia di Foggia.

In questi giorni la diffusione di notizie da parte degli uffici comunali e degli inquirenti impegnati nelle ricerche si è fatta sempre più sporadica e stringente. La mancanza di dati “ufficiali” e la condivisione di voci non confermate fanno dubitare in molti che il grosso felino esista realmente.

Anche perché i droni Predator partiti dalla base di Amendola non hanno registrato finora immagini del felino. Oggi sono state rimosse anche le gabbie/trappole con carne fresca che erano disposte per catturare l’animale ad opera del servizio ASL di Foggia.

Una di questa era stata posizionata in località Sant’Annea, a pochi chilometri a nordovest di San Nicandro e luogo di presunti avvistamenti, un’altra nel Bosco Difesa di S. Marco in Lamis nell’entroterra garganico. Due in tutto. Davvero insufficienti per un territorio così vasto.

Fonte immagine: Termolionline