“BORN TO RUN” di Bruce Springsteen (Autobiografia)

Figlio della classe operaia italo irlandese, povero e ragazzo di strada, chiede una chitarra per regalo e comincia strimpellarla da bambino dopo essere stato folgorato da Elvis Presley nel 1956 durante l’Ed Sullivan Show.

“Fu la sera in cui capii che anche un bianco poteva creare qualcosa di magico”.

Mette su una band tra l’adolescenza e la prima gioventù, la “E Street Band”che l’accompagnerà per un lungo periodo della sua sfavillante carriera in numerose tournée fino al suo ultimo album datato 23 ottobre 2020 dal titolo “Letter to you” (12 brani di cui 9 inediti e 3 nuove versioni). Oggi questo signore di 71 anni ancora infervora le folle nostalgiche e non solo.

Vi confesso che non lo conoscevo benissimo, parlo dell’uomo Bruce, mentre del cantante detto il Boss se ne sente parlare da almeno 40 anni e i suoi dischi in vinile ed oggi in materiale più moderno girano ancora nelle nostre case.

Se questo non bastasse, fatevi bastare i 65 milioni di dischi venduti nel suo paese e molti di più nel mondo intero. Io che di musica non me ne intendo e che ho scoperto i Led Zeppelin grazie ad uno spettacolo teatrale per bambini qualche anno fa, non so nulla dei grandi rocker e frontman degli anni ’70, ragione per la quale la biografia di cui parlo è talmente azzeccata e istruttiva per chi non è un vero esperto come me ma altrettanto valida per chi conosce il Boss già da ragazzino e con i miti e le grandi star degli anni ’70 e ’80 vi è cresciuto ed oggi non è più un adolescente o una tenera donzella.

Volevo leggere una biografia atipica, che non fosse la solita Giovanna D’Arco o Rita Levi Montalcini, senza togliere nulla a due delle mie eroine preferite, oggi ho scelto lui Bruce. Che pezzo di uomo donne! Una voce che solo a sentirla fa smuovere leggermente i peli non rasati delle braccia. Lui il Boss, Springsteen, un miscuglio fisico tra Rino Gaetano e Vasco Rossi ma molto molto più attraente soprattutto con l’avanzare dell’età, questa cosa che certi uomini non belli poi diventino molto affascinanti me la dovete spiegare. Colpa o merito del suo grande carisma e di una voce che sembra nascere dentro allo stomaco e non fare alcuno sforzo per uscire attraverso la bocca cacciando indefessamente sudore a litrate. Un ragazzo, dal naso improbabile e la fronte altissima che ha infuocato folle di fan, uomini e donne dagli anni ’70 ai nostri giorni.

Meritava un’autobiografia, meglio prima di morire, perché dopo non si sa mai cosa possano scrivere gli altri, fatta decentemente, cronologicamente scritta e narrata attraverso la storia americana degli anni in cui ha vissuto per le strade del New Jersey ma perdutamente innamorato del vagabondaggio on the road alla stregua di Jack Kerouac, alla ricerca del successo e di un posto nella musica. La sua vita si snoda sulle strade americane agli albori del Rock, quello elegante e sensuale di Elvis, quello delle ragazze impazzite per i Beatles, i Rolling stones e gli Who fino a ripassare la musica degli anni ’60-’70-’80 e altre contaminazioni.

Vi invito a cliccare Bruce Springsteen – Dancing In the Dark (from Born In The U.S.A. Live: London 2013) su youtube e vedrete su un palco perfettamente moderno e performante un Boss anziano dalla voce inconfondibile ma dalle movenze consone al ruolo che impone, in mezzo a innumerevoli chitarre che vanno su e giù come i fan che ballano sul palco.

Il ragazzo ne ha fatta di strada nel panorama musicale e leggere la sua biografia è una variante, certo molto leggera, ai libri storici (per quelli pigri). Perché la storia la fa anche la musica, intersecandosi, attraverso i testi delle canzoni a cui appartiene, al periodo storico dal quale trae ispirazione.

Bruce, come molti uomini simboli del rock nel mondo è impegnato socialmente e in ambito umanitario, uno che dice la sua senza ferire nessuno, raccontando nei suoi brani, temi di grande attualità. Intramontabile e quanto mai moderna la sua “born in the U.S.A.”. Al famoso pezzo dedica una parte del libro, descrivendone la nascita. Cosa significasse in quegli anni quando, veterani del Vietnam, tornavano in sedie a rotelle e con un vissuto che non dimenticheranno mai . Verso questi soldati Bruce nutriva un senso di colpa dovuto alla sua fortuna per essere riuscito ad evitare il servizio militare e quindi la spedizione in guerra. Il testo diventato il suo cavallo di battaglia è un inno al giovane soldato mandato in trincea e forse mai più tornato in patria.

Malgrado potremmo chiamarlo nonno, in senso affettivo, attenzione, un nonnetto non sembra per niente con il fisico performante che si ritrova e il suo scatto immutato, incarna l’idea di chi ce l’ha fatta, sembrando uno normale, uno di noi a cui un pizzico di fortuna e cazzimma il destino ha voluto regalare ai posteri.

Nonostante la sua fama e immensa ricchezza, descrive il suo lungo legame con la sua seconda moglie e i suoi figli, ricordandoci che rimanere con i piedi per terra attaccato alle radici di una famiglia, è garanzia di una lunga e appagante vita, se paragonata alla fine di molti fantastici grandi nomi della musica che grazie a droghe e vita sregolata non abbiano potuto godersi appieno le ricchezze della loro gloria, poiché morti prematuramente .

Riascoltare i suoi pezzi evergreen diventa rigenerante. In fondo è un cantautore e la sua musica ci fa muovere le spalle, magari arrugginite, la pancia e la gamba, forse con protesi al ginocchio.

Leggere le pagine di questo libro è come vedere un film americano ambientato negli anni semplici e spensierati dei bit, degli hippy, dei pantaloni a zampa ma anche dei jeans attillati e dei giubbotti di pelle nera a cui il nostro Bruce Springsteen non rinuncia da una vita.

(SEFORA PAPAGNA)