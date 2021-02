“Proprio nel Consiglio comunale di lunedì prossimo, all’ordine del giorno saranno presenti ancora gli ammanchi lasciati dai democratici sulle spalle dei Foggiani, fatti di lavori di somma urgenza senza le adeguate coperture finanziarie e dal fallimento dell’Amica, l’ex azienda che si occupava di raccolta e smaltimento dei rifiuti il cui bubbone fallimentare rischia di provocare un altro dissesto finanziario che questa volta non si potrebbe più camuffare. E non ci sarebbe più nulla da poter svendere ai compagni baresi”.

“Il moralismo a corrente alternata è tipico del PD foggiano: chiede le dimissioni degli altri consiglieri comunali, ma senza anticipare quelle dei propri rappresentanti al Comune di Foggia. Non occorre inscenare un appuntamento dal notaio per giovedì prossimo. Basterebbe recarsi lunedì mattina all’Ufficio Protocollo o dal Segretario Generale di Palazzo di Città e protocollare le proprie dimissioni”.

“Nessuno di loro si è dimesso quando nel 2014 vennero prima arrestati, e poi condannati, Massimo Laccetti e Ferdinando Biagini, ovvero un consigliere comunale della maggioranza di centrosinistra e un dirigente apicale, quando si voleva creare un distaccamento del tribunale di Foggia dalle sembianze di un supermercato nell’immobile di piazza Padre Pio. Come mai nessuno di loro, tra cui Pippo Cavaliere, assessore di quella Giunta, Raffaele Piemontese, presidente del Consiglio comunale, e Pasquale Dell’Aquila, consigliere comunale, ha sentito il bisogno di dimettersi in quella circostanza? Come mai quell’atto finito sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica, con tanto di indagini e con una successiva sentenza passata in giudicato, non venne ritirato in autotutela come poi ha provveduto a fare l’Amministrazione di centrodestra?”.

“Se i consiglieri comunali di centrosinistra hanno realmente voglia di dimettersi, lo facciano pure. Ma sul serio e senza sceneggiate. Visto che su di loro incombe ancora la vergogna e il peso dei fallimenti che hanno provocato alla città e ai Foggiani”.

“Nel frattempo noi consiglieri comunali del centrodestra continueremo a lavorare per il bene e nell’interesse dei foggiani che solo un anno e mezzo fa hanno promosso, grazie alle preferenze acccordateci in occasione delle scorse elezioni amministrative, l’azione politica di questa amministrazione riconfermandola per la seconda volta alla guida della nostra città”.