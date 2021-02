Che giochi ci sono nei casinò storici italiani?

Ecco un primo elenco di giochi presenti nei casino storci italiani, luoghi sempre molto frequentati che hanno integrato negli anni tavoli di divertimento dall’Europa, dagli Stati Uniti e anche dall’Asia. Ci sono dei giochi caratteristici proprio dell’Italia ma non bastavano ad attirare anche i turisti e i giocatori stranieri, così l’elenco dapprima si è allungato e poi si è fermato a questa breve e principale lista: roulette francese, americana o inglese, trente et quarante, chemine de fer, boule, baccarat, poker nelle su diverse varianti, slot machine (europee, americane o pachinko), dadi, bingo e simili anche se nella versione più moderna digitale (si possono considerare presenti da molti anni ma non del tutto giochi tradizionali).

Chi gioca online sarà abituato sicuramente ad un elenco più vasto, comprendendo anche le slot machine e i videopoker o video blackjack. I giochi elettronici sono entrati in parte anche nei casinò storici o nel gioco d’azzardo più tradizionale ma le sale storiche e rinomate come Montecarlo o il Casinò di Venezia scelgono con accuratezza i tavoli da proporre. Questo secondo luogo importante è anche sede dei tornei di Texas Hold’em, una variante del poker diffusasi negli ultimi decenni in Italia. Se vuoi fare un confronto con altri contesti, ecco dove scegliere un sito di casino straniero.

A che cosa si gioca nel casino di Monte-carlo

Il Casino di Montecarlo è un nome famoso non solo perché attrae ogni anno turisti e giocatori di tutto il mondo, anche vip e celebrità, è luogo scelto anche per scende di film, serie tv, spot e documentari. Il suo motto è “L’arte del gioco, il gioco dell’arte”. Nel sito ufficiale elenca questi giochi da tavolo: Black Jack conosciuto con il nome di 21, Craps (dadi), la roulette inglese con 37 numeri (da 0 a 36), la roulette francese composta da tre croupier e un responsabile di tavolo, Poker Texas Hold’Em Ultimate, Punto, banco o parità, The French Live Roulette nella versione studiata proprio dal casinò di Monte-Carlo. Concludiamo con le slot machine presenti in diverse sale gioco.

Nel casino di Sanremo

Il Casino di Sanremo che tutti visitano dopo aver visitato quello di Monte-Carlo prevede questi giochi: blackjack, poker, fair roulette, roulette semplice, punto banco, chemin de fer, Hold’em Poker, slot machine e videopoker. Nelle sale si organizzano gare e tornei.

Nel casino di Venezia

Il casino di Venezia è la casa di gioco più antica del mondo con la fondazione che risale al 1638. Il palazzo che ospita la sede principale è il Ca’ Vendramin Calergi, poi c’è una seconda sede al Ca’Noghera. Nel sito ufficiale troviamo un elenco lunghissimo di giochi tra le due sedi, ecco quali sono: Chemin De Fer, Punto Banco, Roulette Francese, Caribbean poker, Fair Roulette, Black Jack e slot machines a volonta, da molto tempo non è più presente la poker room dedicata al Texas Hold ma ciò non esclude l’organizzazione di gare ed eventi.

Nel casino Vallé di Saint Vincent in Valle D’Aosta

Concludiamo con questo quarto casino storico italiano, il Vallé di Sait Vincent in Valle d'Aosta. Famoso e frequentatissimo anche da giocatori svizzeri e francesi. Saint Vincent è una meta turistica molto rinomata, definita la Riviera delle Alpi, il casinò venne aperto nel 1921 ed ospitava soprattutto roulette, l'entrata in guerra portò alla chiusura della sede. La riapertura avvenne il 6 novembre del 1945, rimane ancora oggi una realtà importante per il gioco. Le sale ospitano i tavoli per il black jack, chemine de fer (variante francese del baccarà), craps, roulette francese, americana, fair, caribbean poker, punto banco, trente quarante, giochi elettronici, Ultimate Texas Hold'em ed infine il jackpot.