Covid Puglia, Gianluca muore a 54 anni: era sportivo e non aveva patologie

Taranto, 13/02/2021 – (repubblica) Non aveva patologie. Non fumava, non beveva alcolici, amava spesso correre lungo le strade del suo quartiere, il Paolo VI a nord di Taranto, e aiutare le persone in difficoltà o i cani liberi cui portava da mangiare. Parenti e amici non si capacitano della morte di Gianluca Mele. Addetto alla distribuzione dei pasti all’interno dell’acciaieria ex Ilva per conto della ditta Pellegrini, aveva 54 anni e a portarlo via, dopo oltre un mese dalla scoperta del contagio, è stato il Covid.

Era stato ricoverato all’ospedale Moscati nel reparto di pneumologia, dove le sue condizioni erano però peggiorate tanto da costringerlo alla rianimazione, dove purtroppo non ce l’ha fatta, dopo aver lottato contro il virus per un’altra settimana. Lascia la moglie, Carmela, due figli, un ragazzo di 23 e una ragazza di 17 anni, e lo sgomento tra tutti coloro che lo conoscevano. (repubblica)

Stefano Sibilla su Facebook: “Non ci sono parole, si dice che il virus porta via persone che potrebbero avere patologie pregresse. Gianluca era sano e un grande sportivo. Dopo giorni di coma oggi si è spento”.