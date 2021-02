La delusione di Marchionni: “Una buona gara fino al 75′. Voltiamo pagina”

Perde partita e voce Marco Marchionni, tecnico rossonero, che analizza il match con il Catanzaro.

“Sono dispiaciuto per il risultato perchè abbiamo disputato una buona gara fino al 75′, giocando bene mantenendo un buon possesso, non era facile fare la partita contro una squadra esperta come il Catanzaro. Purtroppo oggi non abbiamo dato profondità alla manovra, sbagliando alcune scelte davanti al portiere, avremmo dovuto sfruttare meglio alcuni episodi. Dispiace aver perso oggi prendendo gol su errori nostri, Voltiamo pagina, continuiamo a lavorare e migliorare quegli aspetti che oggi ci hanno penalizzato”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920

Soddisfatto della prestazione il difensore rossonero Gioacchino Galeotafiore, uno dei protagonisti in campo quest’oggi.

“Abbiamo disputato una buona gara, giocandocela a viso aperto con sette under, quasi tutti della mia età, contro una squadra così esperta come il Catanzaro. Sicuramente gli episodi ci hanno condannato, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa in uscita e dobbiamo lavorare su queste cose, a cominciare da me. Ma avremmo meritato qualcosa in più sul campo, per quanto dimostrato soprattutto nel primo tempo. Da domani si torna a sudare, con la testa rivolta ad Avellino”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920