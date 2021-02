Neve sul Gargano, le operazioni delle Giacche Verdi nel liberare le strade

Vico del Gargano, 13 febbraio 2020. L’ondata di gelo di origine siberiana, che ha interessato tutto il Gargano in questa giornata, ha portato prolungati rovesci nevosi, con consistenti accumuli di neve oltre i 300 metri.

A Vico del Gargano, dove ha nevicato per tutto il giorno, sono entrati in azione i volontari delle Giacche Verdi Gruppo Gargano, che con gli operatori della ditta Radatti hanno provveduto a liberare dalla neve le vie principali ed i punti nevralgici del comune, spargendo anche del sale per evitare il problema ghiaccio.

In serata le Giacche Verdi hanno inoltre liberato l’accesso presso la sede dei Vigili del Fuoco, garantendo la possibilità di uscita dei mezzi operativi dei vigili del fuoco.

Articolo di Valerio Agricola