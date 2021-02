Covid, l’agonia delle palestre, chiuse dal 26 ottobre. La voce dei gestori

Bari, 13/02/2021 – “Certo, ce lo aspettavamo. In collaborazione con l’IZS di Puglia e Basilicata e i laboratori pubblici della rete, abbiamo condotto questa quicksurvey sulla circolazione delle varianti. I dati emersi sono di particolare rilevanza in Sanità Pubblica e contribuiscono a delineare il quadro epidemiologico di COVID19 nella regione. Dalla prima segnalazione di dicembre sapevamo che si sarebbe diffusa sul territorio”.

Lo afferma la dott.ssa Maria Chironna professore Associato di Igiene presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“I virus non conoscono barriere e nemmeno le varianti. Il punto ora è capire se già non ne circolino altre. L’impegno continua ed altre survey sono in corso per queste verifiche. Vorrei solo dire che nonostante tutto, al Sud, in Puglia, siamo capaci di mettere in campo le migliori forze per rispondere ai mandati che ci vengono assegnati, nonostante le mille difficoltà. E lo facciamo con le migliori tecnologie. Sempre che si continuino a supportare e valorizzare professionalità e competenze. E OneHealth nella nostra regione è un approccio alle emergenze infettive consolidato già da un po’ di tempo. Questi risultati ne sono la testimonianza”.