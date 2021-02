San Severo, 13/02/2021 – “Due ragazzi, nel pieno dei loro anni, morti oggi in un incidente stradale. Uno era di San Severo, l’altro figlio di un mio amico”. Lo scrive su facebook il sindaco di S. Severo Francesco Miglio.

“Per un essere umano non vi è dolore più grande come quello provocato dalla perdita di un figlio, è una ferita al cuore che non si cicatrizza mai. Alle famiglie di Salvatore ed Antonio la vicinanza della città di San Severo”.

Le due vittime dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17- rende noto il sito S.Severo YouLive- sono Salvatore Di Carlo, responsabile vendite dell’omonima concessionaria di Motta Montecorvino nonché figlio del titolare Gianni, e Antonio Di Iorio, di San Severo (nella foto Il giornale di S. Severo).

“Le nostre concessionarie resteranno chiuse”, posta con un nastro nero sulla bacheca facebook Eurovector di Foggia.

E Calcio Foggia 1920 scrive: “In tutte le sue unità, ci stringiamo attorno alla famiglia Di Carlo associandosi al dolore che ha colpito l’amico Gianni, in passato socio del club rossonero, per la prematura ed improvvisa scomparsa del figlio Salvatore, grande tifoso rossonero. Ti siamo fortemente vicini, Gianni”.