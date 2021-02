Vaccino Covid Puglia, Regione: “Spostare medici no-vax in altri reparti”

Bari, 13/02/2021 – (repubblica) Gli operatori sanitari non vaccinati non potranno lavorare nei reparti che gestiscono «casi sospetti o confermati di Covid 19»: la Regione procede decisa sulla strada per il contenimento del virus in ambienti sanitari e blocca di fatto i medici No vax.

E se la vaccinazione — per legge — non può essere imposta come obbligo, l’ostacolo viene aggirato con una circolare firmata dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e dai dirigenti Nehludoff Albano e Onofrio Mongelli che invita Asl, aziende universitarie, Ircss ed enti ecclesiastici ad adeguarsi al Protocollo di sorveglianza sanitaria aggiornato di recente.

Nel documento è scritto che le aziende sanitarie possono spostare medici, infermieri e operatori «non sottoposti a vaccinazione anti-Covid, al fine di tutelare la salute degli stessi, nelle more dell’immunizzazione».

Più precisamente, il medico competente, cioè il responsabile della sicurezza, «sentita la direzione strategica, può limitare temporaneamente l’assegnazione presso Unità operative deputate alla gestione di casi sospetti e/o confermati di Covid». (repubblica)