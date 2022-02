Foggia, Via Gentile: incidente tra ciclomotore e Mercedes, un ferito

Statoquotidiano.it, Foggia, 13 febbraio 2022 – Un incidente stradale, auto contro moto, si è verificato poco fa in via Giovanni Gentile, a Foggia. Ad entrare in collisione per cause ancora al vaglio dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto, un ciclomotore Piaggio ed una Mercedes. Dopo l’urto, la Mercedes si è andata a schiantare contro il porticato di uno stabile. A quanto pare, il conducente del ciclomotore ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, ma per lui non dovrebbe esserci nulla di preoccupante. Si attendono aggiornamenti sul caso.