Statoquotodiano.it, Foggia, 13 febbraio 2022 – Ennesimo incidente causato dall’alta velocità nel capoluogo dauno: danneggiati altri automezzi in sosta. Ha perso il controllo di una Fiat Panda da poco rubata e ha danneggiato quattro auto in sosta per poi darsi alla fuga. È successo ieri pomeriggio in via Ferdinando Villani a Foggia. Fortunatamente non ci sono feriti.

Sul posto, la Polizia Locale per I rilievi del sinistro. Si attendono aggiornamenti sul caso.