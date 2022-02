Gasolio troppo caro, protestano gli autotrasportatori nel Foggiano

(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 13 FEB – Un centinaio di autotrasportatori sta protestando pacificamente in provincia di Foggia, in un distributore di carburante sulla strada statale 16, nelle vicinanze di San Severo, contro l’aumento del costo del gasolio.

“Non ce la facciamo più a camminare con 1 euro e 75 centesimi a litro.

Non riusciamo a coprire le spese, spiega all’ANSA Giovanni Maiello, autotrasportatore. “Mensilmente con un solo autoarticolato sostengo in media dai 3.000 ai 3.500 euro di spese in più tra gasolio e autostrada. Chiediamo che il Governo fissi per noi camionisti il costo del gasolio tra un euro e un euro e venti a litro”. (ANSA)