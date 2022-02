L’Audace Cerignola risponde al Bitonto. Battuto il Casarano 1-0.

StatoQuotidiano.it Foggia, 13 Febbraio 2022. Davanti a circa 2000 spettatori presenti al Monterisi, la capolista Audace Cerignola batte di misura il Casarano per 1a0 e risponde al Bitonto vittorioso negli ultimi minuti sul Molfetta per 2-1, proseguendo il duello in testa alla classifica. Partita complicata per la squadra allenata da mister Pazienza che si sblocca proprio nel finale del primo tempo. Al 46′ è, infatti, il colpo vincente di Loiodice l’estremo ospite Serafino. I padroni di casa nella seconda frazione controllano con autorità, con mister Pazienza che passa ad un più misurato 3-5-2, con un finale thrilling con i locali che terminano addirittura in 9 per i rossi a Sirri ed Agnelli e stringendo i denti portano in ghiaccio 3 punti pesanti in ottica campionato. Gli ofantini salgono a quota 51 punti in classifica dopo 23 turni del torneo di calcio di serie D, gir. H, sopravanzando il Bitonto di due lunghezze a 49 e allungando la striscia di risultati utili consecutivi, con migliore attacco e migliore difesa del girone (52 reti realizzate e 18 subite).

Ph Image: Audace Cerignola Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 13 Febbraio 2022