Lesina, sequestrati 26 kg di prodotti ittici mal conservati

(Gazzetta del Sud) 13 febbraio 2022 – Nel corso di un servizio contro l’adulterazione dei cibi, i militari della tenenza della Guardia di finanza di ‘Torre Fantine’ ha sequestrato a Lesina (provincia di Foggia) 26 kg di prodotti ittici, in cattivo stato di conservazione non idonei al consumo alimentare, denunciando il titolare dell’esercizio di vendita. Nello stesso contesto operativo la Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera ha rinvenuto e sequestrato 5.052 artifizi pirotecnici non conformi alle normative vigenti, detenuti per la vendita senza licenza, con conseguente denuncia del titolare della rivendita commerciale.

Lo stesso Reparto ha proceduto, inoltre, al sequestro amministrativo 430 mascherine per la protezione individuale, non conformi alla normativa di sicurezza. Un analogo sequestro, di altri 680 dispositivi di protezione individuale è stato effettuato dai militari della Guardia di finanza della compagnia di Foggia, che hanno anche rinvenuto e sequestrato 430 capi di abbigliamento intimo per neonati non sicuri. (Gazzetta del Sud)