Assassino di Niccolò Ciatti fugge, famiglia cerca giustizia: sentenza ribaltata in cassazione?

StatoQuotidiano.it Firenze 13/02/2023. La tragica morte di Niccolò Ciatti il 12 agosto 2017 ha sconvolto la sua famiglia. Il giovane di soli 22 anni è stato barbaramente ucciso fuori da una discoteca a Lioret de Mar in Spagna da tre ceceni. Nonostante siano trascorsi più di cinque anni, la famiglia di Niccolò non ha ancora ottenuto giustizia per la sua perdita.

Recentemente, la sentenza per l’omicidio di Niccolò Ciatti ha lasciato insoddisfatta la famiglia del ragazzo. La magistratura spagnola ha condannato l’omicida a soli 15 anni di reclusione, una sentenza che ha causato profonda delusione al padre di Niccolò, Luigi Ciatti.

La situazione è peggiorata ulteriormente con la sentenza della magistratura italiana, che ha condannato l’omicida a soli 23 anni e non ha riconosciuto l’aggravante dei futili motivi. Luigi Ciatti ha dichiarato che “è vergognoso che per un omicidio così efferato non si sia stato dato l’ergastolo”.

La situazione si è complicata ancor di più quando l’omicida, nonostante la sentenza, è stato autorizzato solo all’obbligo di firma, senza essere rinchiuso in carcere, ciò, gli ha consentito di fuggire e rendendosi impunito. La famiglia di Niccolò non si arrende e ha già presentato ricorso in cassazione. Luigi Ciatti afferma che presenterà un ricorso anche in Italia una volta letta la motivazione che ha causato la condanna di soli 23 anni.

La speranza della famiglia di Niccolò è che l’assassino venga presto arrestato, che la sentenza venga ribaltata e che l’omicida sconti l’ergastolo. Inoltre, la famiglia spera che anche i complici vengano puniti con la massima pena. Solo allora Luigi Ciatti potrà affermare di avere ottenuto giustizia per la morte di suo figlio.

A cura di Giuseppe Laganella.