StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 13 febbraio 2023. Gli studenti del liceo Scientifico e Classico “Galileo Galilei – Aldo Moro” di Manfredonia, ormai da novembre lamentano il cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento nell’istituto.

Ci sono stati scioperi e proteste per sensibilizzare la provincia di Foggia, proprietaria della struttura affinché procedesse ad una rapida soluzione del problema.

Gli studenti, infatti, evidenziano la difficoltà di poter svolgere l’attività didattica a causa delle base temperature in aula, prossime a quanto sembrerebbe ai dodici gradi centigradi. Insomma, letteralmente, battono i denti ed in tanti si sono ammalati, come evidenziato dal rappresentante di istituto.

I genitori, riunitisi questa mattina nell’atrio della scuola hanno avuto un incontro con il dirigente scolastico, professor Leonardo Aucello, al quale hanno chiesto di farsi promotore presso la Provincia evidenziando i disagi degli studenti, costretti a volte ad uscite anticipate dalla scuola o ad entrate ritardate.

Sollecitato dai genitori, ha partecipato il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, il quale pubblicamente si è fatto promotore di un incontro, nei prossimi giorni, finalizzato alla soluzione della criticità di concerto con la Provincia e con esponenti della cooperativa “Tre Fiammelle” che hanno in appalto la manutenzione dell’impianto di riscaldamento.

“L’Istituto, andrebbe demolito e ricostruito, essendo una struttura vetusta”, ha precisato il Sindaco. Nelle more, i tecnici delle Tre Fiammelle, tenteranno con strumenti iper tecnologici di individuare la perdita nell’impianto che determina un calo di pressione, quindi lo spegnimento della caldaia”.

“Fortuna che le temperature starebbero guadagnando qualche grado grazie alle belle giornate, diversamente, l’attività didattica, sic stantibus, dovrebbe essere sospesa, atteso che per legge, dovrebbe essere garantita nelle aule la temperatura non inferiore ai 17 gradi. A questo punto, non resta che attendere l’intervento dei, manutentori, sperando che sia effettivamente risolutivo, anche se, sperando di sbagliare, nutro qualche dubbio.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 13 febbraio 2023.