E’ Matteo Masciale il nuovo segretario del PD di San Giovanni Rotondo

(NOTA STAMPA). Matteo Masciale, assessore all’Ambiente, è il nuovo segretario del Partito Democratico del Circolo “Nicola Cisternino” di San Giovanni Rotondo, uno dei più importanti nonché storici dell’intera provincia di Foggia.

Masciale è stato eletto ieri al termine di una partecipata assise dove erano presenti oltre ai dirigenti, agli iscritti e simpatizzanti del partito, anche il sindaco Michele Crisetti, diversi esponenti della maggioranza e dell’opposizione e il consigliere regionale Paolo Campo il quale ha espresso parole di elogio e di incoraggiamento nei confronti dello stesso Masciale visibilmente commosso e compiaciuto dell’incarico appena ricevuto.

“In realtà ho già ricoperto questo prestigioso incarico dal 2013 fino al 2019. È sempre una grande responsabilità, oltre che un grande onore, guidare il partito di Centro-Sinistra più grande d’Italia. Mi sento di ringraziare per il grande lavoro svolto chi mi ha preceduto e allo stesso tempo di mettermi al servizio, oltre che del partito, dei sangiovannesi, con una dirigenza ed una guida politica unita, pulita e pronta ad affrontare le Amministrative del prossimo anno per continuare a guidare ma soprattutto a far crescere San Giovanni Rotondo” – ha concluso lo stesso Masciale al termine della serata che lo ha visto ridiventare segretario cittadino del Partito Democratico.