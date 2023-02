Energas, Gatta replica ai consiglieri comunali M5S: “Ma non eravate contrari al referendum?”

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/02/2023 – “Leggo con stupore il comunicato dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Fatone e Totaro, i quali, confondendomi con l’Ente del cui consesso fanno parte, mi rivolgono una “interrogazione” in ordine alla vicenda Energas alla quale, comunque, non mi esimo dal dare risposta, per il doveroso rispetto che ho della pubblica opinione.

Il sottoscritto, ancor prima dell’ultimo incontro al Comune con le varie forze politiche – in cui ognuno dei partecipanti ha dato sfoggio del proprio, per molti prima d’ora mai manifestato, animus ambientalista – ha avviato più di una interlocuzione con esponenti del Governo, assolutamente comprovabili, ove ve ne fosse bisogno. Agli stessi esponenti di governo lo scrivente ha anche inoltrato copia della documentazione più significativa a sostegno delle ragioni del “no” a tale impianto, in perfetta e coerente continuità a quanto già fatto dal proprio partito, Forza Italia, sia nelle piazze che in consiglio comunale.

Che la vicenda sia estremamente spinosa e delicata e necessiti di attenzione è fuori di dubbio, che qualcuno la utilizzi strumentalmente per polemizzare con il governo nazionale, magari sperando in cuor suo che quest’ultimo dia il via libera a tale impianto per alzare il livello dello scontro con le forze di maggioranza, o la usi come arma di distrazione di massa rispetto ad altre criticità e responsabilità, è altrettanto palese.

Certo, è davvero paradossale che chi mi rivolge questa esortazione, vale a dire i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, nel 2016 non fosse favorevole alla indizione del referendum consultivo da parte del Comune per consentire il pronunciamento della comunità sipontina sulla allocazione del deposito di gpl costiero tra i più grandi d’Europa. Sono comunque felice di averli accanto in questa battaglia, purché la facciano con onestà intellettuale e senza provocazioni, rispetto alle quali difettano di legittimazione. Che la lotta all’Energas non diventi un tema divisivo, se davvero si tiene alla Città. Il resto è teatrino per chi deve crearsi a tutti i costi una verginità o costruirsi visibilità, di cui evidentemente difetta”.

Lo riporta l’On. Giandiego Gatta.