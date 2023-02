La nostra posizione su Energas è stata chiara da sempre. Già dalla nascita del Laboratorio delle Idee, siamo stati tra i primi in città a mostrare contrarietà al progetto.

Una battaglia, quella del NO ENERGAS, che ci ha visto sempre coinvolti in prima linea: organizzando i primi cortei nelle fasi iniziali della lotta e realizzando stand informativi in piazza. La città si è già espressa in merito ed il risultato è molto chiaro: il 96% è contrario ad Energas. Lo ha dimostrato al referendum consultivo del 13 Novembre 2016 e alle diverse manifestazioni organizzate da alcune associazioni, tra cui la nostra nel 2015-2016 e nel 2019.

Adesso i tempi sono cambiati, il mondo è andato avanti e con esso anche le metodologie di lotta: perciò abbiamo deciso di reinventare totalmente il nostro modo di comunicare/coinvolgere lə giovani e di sensibilizzarli alle tematiche tramite fotopetizioni e dando più voce ai social network.

Fare attivismo è anche questo: aggiornarsi e rendersi disponibili al cambiamento!

Continuiamo a lottare contro il mostro Energas come abbiamo sempre fatto: in autonomia, liberamente e senza vincoli o imposizioni da parte di qualsivoglia soggetto politico/amministrativo.

Il Laboratorio delle Idee di Manfredonia