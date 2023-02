PD. Piemontese risalta “il profilo riformista di Bonaccini”

Piemontese, risalta il profilo riformista di Bonaccini ma molto importante vitalità e spirito unitario del PD di Capitanata

Il chiaro profilo riformista di Stefano Bonaccini risalta negli oltre 60 per cento dei voti con cui si sono espressi gli iscritti del Partito Democratico della provincia di Foggia, nei 37 congressi di circolo che si sono celebrati fino a ieri, domenica 12 febbraio.

“Per me che convintamente sostengo Bonaccini e la sua proposta che combina idealità e pragmatismo, è un incoraggiamento per far diventare sempre più popolare e partecipata questa ricerca di nuova identità e nuova classe dirigente che ci sta portando alle primarie aperte di domenica 26 febbraio prossimo”, dichiara il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, tra i primi in Puglia a sostenere la mozione “Energia popolare” per Stefano Bonaccini segretario nazionale del PD.

“Quello che più conta – prosegue Piemontese – è che in una freddissima settimana di febbraio si sia registrata una cosi larga partecipazione attiva ai dibattiti dei congressi, con lunghe ore impegnate a parlarsi, a discutere, a confrontarsi e a ritrovare le ragioni dello stare insieme”.

“I congressi non sono mai soltanto i risultati finali che designano i nuovi segretari – osserva ancora l’esponente dem – ma sono il banco di prova della vitalità di un partito nell’ambito della comunità in cui è immerso e, in questo senso, il PD di Capitanata ha dato dimostrazione di una forte coesione e di spirito unitario in questo appassionante lavoro di rifondazione che ci sta impegnando, nella convinzione che ci sia davvero bisogno di tutti, come abbiamo verificato in questi giorni ascoltando con lealtà e rispetto le idee espresse dai sostenitori delle mozioni ‘Parte da noi!’ di Elly Schlein, ‘Promessa democratica’ di Gianni Cuperlo e ‘Concretamente. Prima le persone’ di Paola De Micheli: a tutti va il mio più sincero ringraziamento per avere contribuito a creare nuovo interesse per la nostra comune missione politica”.

I risultati finali hanno visto prevalere Stefano Bonaccini con 1.554 voti, pari al 60,3% dei circa 2.600 iscritti che hanno partecipato ai congressi di circolo celebrati in Capitanata. A Schlein sono stati indirizzati 830 voti (32,2%), a Cuperlo 105 voti (4,1%) e a De Micheli 81 voti (3,1%).

I congressi hanno anche eletto i segretari di circolo e il segretario provinciale.

“Un saluto e un incoraggiamento particolare va a Pierpaolo D’Arienzo, nuovo nostro segretario provinciale, un amico e un grande sindaco che non potrà che aggiungere valore e qualità a tutto il PD di Capitanata”, dice ancora il vicepresidente della Regione Puglia che indirizza “profonda gratitudine a Lia Azzarone che continuerà a lavorare per il partito che ha diretto in una fase che resterà nella storia civile della provincia di Foggia, per come incisivamente il PD è stato protagonista del cambiamento e del ricambio della classe dirigente diffusa, aprendo una stagione in cui è emersa a livello regionale un’altra e più positiva Capitanata”.

“A tutte le donne e agli uomini che guideranno il PD nelle diverse comunità, a partire dal segretario del PD di Foggia, Davide Emanuele, che conduce il partito nel pieno del processo con cui la città capoluogo cerca il suo riscatto, va il mio ringraziamento per la generosità e la passione che hanno deciso di mettere in campo: siate certi che saremo sempre più vicini e stretti nelle nostre diverse responsabilità”, ha concluso Piemontese.