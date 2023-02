Prima sfilata dei carri a Putignano, le fiabe e il Carnevale escono dai box

StatoQuotidiano, 13 febbario 2023. I carri delle fiabe di Putignano, dopo lo stop per il grande freddo del 4 febbraio, hanno fatto bella mostra di sé ieri per prima volta. L’evento, secondo le stime, ha richiamato 20mila spettatori da ogni parte d’Italia, tanti dal sud ma anche singoli appassionati del Carnevale, anche dal nord, in maschera.

Leggi anche: putignano-il-carnevale-2023-racconta-le-fiabe/

Le fiabe, dicevamo, sono le grandi protagoniste di quest’anno, sul filone più tradizionale ma sempre con un’attrazione moderna, sia la musica che parte dal carro del re, dj nella versione dei cartapestai, sia nell’animazione che gli fa prendere vita, con fumo, movimenti, trapeziste in bilico, musicisti che suonano dalle altezze del carro stesso.

Fra balli e suoni, perimetrando con cura la propria cittadella del Carnevale, Putignano sa mobilitare ogni angolo del paese verso il centro di attrazione, perfezionando anche la maestria dei gruppi che fanno da corteo ai giganti in lento movimento. 7 i carri, da “Attenti al loop”, un lupo e un drago insieme, alla lampada di Aladino, da De-sidera al mondo sottosopra di Odessea.

Di fronte ai turisti, l’arte, i colori, il brio e il profumo del Carnevale, e da qualche giorno, con il “Museo del Carnevale e della Cartapesta“, anche il suo aspetto storico e antropologico.

Di seguito una galleria fotografica con la prima sfilata di carri e tutto il contesto che ha caratterizzato le vie del centro il 12 febbraio.

Galleria foto