BARI – Un pasto caldo donato a chi vive in stato di fragilità sociale ed economica. Cibo preparato con amore e reso con un sorriso a chi non ha una casa in cui vivere.

Sono gli obiettivi raggiunti da fondazione Progetto Arca e JTI Italia che lo scorso anno hanno servito 9.620 pasti ai senza fissa dimora di Bari grazie al progetto Cucina mobile, il food truck inaugurato nel 2022 che ha percorso la città per aiutare i bisognosi che non hanno una casa.

Il mezzo è diventato, nel corso del tempo, un punto di riferimento per gli indigenti tanto che il numero di persone assistite e degli aiuti offerti è aumentato passando da 8.355 pasti serviti del 2022 ai 9.620 dell’anno scorso.

“Nel 2023 abbiamo aumentato il numero dei pasti distribuiti in strada grazie ai nostri instancabili volontari e ai generosi amici su cui possiamo contare come JTI, una garanzia per noi nell’aiuto di chi ha meno”, dichiara Alberto Sinigallia, presidente di fondazione Progetto Arca.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalle iniziative realizzate insieme a Fondazione Progetto Arca – continua Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di JTI Italia – con cui vogliamo continuare a lavorare sia mantenendo il supporto ai progetti già attivi, come i food truck e il market solidale, sia costruendo nuovi progetti che siano capaci di portare aiuto laddove c’è più bisogno”.