MANFREDONIA (FOGGIA) – Un’autovettura è andata in fiamme nella notte subito dopo la mezzanotte in via Pompeo Sarnelli angolo via Giuseppe Rosati.

Sul posto gli operatori dei vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia che hanno spento l’incendio.

Si presume una causa dolosa. Seguono aggiornamenti.