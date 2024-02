Manfredonia. “La prevenzione va costruita partendo dai banchi di scuola. Un intero istituto sarà formato, perché la nostra Mission è erudire lo studente e costruire il cittadino all’insegna dei valori etici morali e giuridici. La sinergia sul territorio valore aggiunto, il fine i nostri ragazzi“.

Così il dr. Luigi Talienti, dirigente scolastico dell’IPEOA “Michele Lecce” di Manfredonia, presentando l’ambizioso progetto “PRIMO SOCCORSO TRA I BANCHI DI SCUOLA“, lanciato presso l’Istituto Alberghiero di Manfredonia, e che coinvolgerà tutte le 18 classi e ben 323 studenti. L’iniziativa mira a fornire formazione e informazioni cruciali sulle manovre di primo soccorso, con particolare attenzione alte procedure di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione.

L’obiettivo principale dei corsi BLS (Basic Life Support) è quello di equipaggiare i cittadini comuni, in questo caso gli studenti, con le competenze necessarie per mettere in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero fare la differenza in situazioni di morte cardiaca improvvisa o di disturbi portanti a arresto respiratorio e cardiaco.

Si sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente in tali situazioni critiche, poiché l’arresto cardiaco comporta la cessazione della funzione pompa del cuore, interrompendo la circolazione sanguigna efficace e causando la privazione d’ossigeno agli organi vitali come cuore, cervello, polmoni, fegato e reni, con gravi conseguenze.

La “morte clinica” è reversibile solo attraverso un intervento immediato; diversamente, si evolve in morte biologica, per la quale non esiste alcuna soluzione. I danni cerebrali iniziano a manifestarsi dopo 4/5 minuti dall’evento, diventando irreversibili entro soli 10 minuti. “IL TEMPO È L’ELEMENTO DETERMINANTE”, sottolinea l’importanza cruciale di avere il maggior numero possibile di persone formate sul territorio.

Il progetto è frutto della collaborazione sinergica tra il Centro di Formazione APS Quadrifoglio di Manfredonia e l’Istituto Alberghiero IPEOA Michele Lecce. Il Dirigente Scolastico ha accolto l’iniziativa con entusiasmo, ritenendo la scuola un luogo aperto alla formazione a servizio degli studenti e della comunità.

Le giornate di formazione e sensibilizzazione degli studenti su queste cruciali manovre avranno luogo dal 21 febbraio al 29 febbraio. Un sentito ringraziamento viene rivolto agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. In conclusione, “IL MODO MIGLIORE PER SALVARE UNA VITA È INSEGNARE A SALVARLA”, sottolineando l’importanza dell’istruzione nei gesti di primo soccorso.