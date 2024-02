Domenica 11 febbraio, a chiudere la parata delle meraviglie e dei gruppi mascherati, c’è stato un Ze’ Peppe un po’ particolare, dove il leggendario contadino, maschera tipica del carnevale sipontino, sarà posto su un trattore circondato da altri agricoltori per portare all’attenzione di tutti le ragioni di un’intera categoria che stanno scuotendo l’Europa intera.

Ze’ Peppe e i suoi compagni si sono seduti a tavola, in un’immagine potente e provocatoria, di fronte a piatti carichi di bruchi e farfalle, accanto ad un fiasco di vino con la scritta “glifosato”.

Il carro di Ze’ Peppe non è stato solo una rappresentazione artistica, ma un simbolo tangibile della lotta contro la perdita delle tradizioni culinarie e agricole. Elementi reali saranno affiancati da rappresentazioni in cartapesta, in un mix che mira a sottolineare l’urgente necessità di proteggere il cibo vero e autentico dalle minacce delle alternative sintetiche.

Tutta la comunità di Manfredonia è stata invitata ad unirsi, anche idealmente, a questo momento di riflessione e vicinanza agli agricoltori del nostro territorio per tenere vivo il dibattito. Il Carnevale è un momento di gioia e questa volta sarà utile per comunicare le lotte dei lavoratori della terra, che sono alla base della nostra economia e dei nostri prodotti.

Gli agricoltori chiedono giustamente una serie di interventi urgenti e necessari: valorizzazione dei prodotti Made in Italy, calmieramento dei prezzi per far fronte alle spese raddoppiate, una soluzione per i costi del carburante insostenibili e la cancellazione dell’obbligo di lasciare i terreni vuoti, che minaccia la sussistenza stessa dei coltivatori, per importare prodotti che non rispettano gli stessi standard dei nostri. No alla carne sintetica, al latte da laboratorio, alla farina di insetti.