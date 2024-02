Manfredonia // Notizie in piazza //

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Arriva a San Marco in Lamis l’ufficio postale mobile per fare fronte ai disservizi successiva alla rapina di qualche giorno fa, quando sono stati asportati con una gru da ignoti ben 325mila euro e distrutto parte dell’immobile che ospita le Poste.

A quanto si è appreso sarà presente in città fino al ripristino dei danni causati dai ladri e comunque non prima della verifica della staticità dell’immobile.

Ieri un battibecco tra il sindaco Michele Merla e il consigliere regionale Napoleone Cera aveva fatto emergere tutta la problematica legata ai disservizi, che non si potevano risolvere con il trasferimento delle utenze a Rignano Garganico o a San Giovanni Rotondo.