Da alcune settimane é partito il via libera alla presentazione delle domande. E’ difatti online il servizio utile ad accertare la condizione di svantaggio necessaria per l’accesso al beneficio. Si avvicina l’accoglimento per le domande ancora sospese. Intanto a Lucera fonti segnalano a Stato Quotidiano la difficoltà ad interagire correttamente con gli addetti alle pratiche amministrative.

Come da Circolare dell’Inps n.623 del 10 cm a cura della Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione i pazienti che si trovino in stato di bisogno per ottenere il beneficio necessitano di essere inseriti nei programmi di cura e assistenza a seguito di apposita verifica della condizione di svantaggio.

Per cui:

“per le certificazioni di natura sanitaria é previsto che l’INPS verifichi l’esistenza della certificazione di stato di svantaggio. Presso ogni struttura sanitaria é, pertanto, opportuno individuare uno o più operatori dedicati a tale servizio di verifica”.

Intanto al Cup del Lastaria gli addetti pare brancolino nel buio, come riferisce una fonte che ha voluto mantenere l’anonimato.

“Mi sono rivolta agli uffici dell’ospedale per ottenere delle risposte – fa sapere la donna, 43 anni di Lucera disoccupata e affetta da patologie- ma mi sono trovata difronte impiegati impreparati e poco informati. Ho persino cercato di parlare con il direttore del distretto sanitario del Subappennino, il dott. Vito Nicola Cristiano, anche lui ignaro della circolare INPS. Nel mentre si perde tempo e si rischia di perdere l’assegno se manca l’operatore Asl”.

Il vulnus sarebbe dunque nell’assenza di una figura che faccia da ponte tra l’Asl e l’ente previdenziale, un operatore che utilizzi i portali telematici per comunicare i dati dei pazienti. In tal modo l’Inps certifica il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento del beneficio rilasciati dalle Asl.

“Non é ammissibile una tale situazione di confusione. Come al solito ad essere penalizzate sono le persone bisognose. Vivo sola e sono malata, non lavoro e ho bisogno di un aiuto. Lo Stato non può abbandonarmi”, conclude.