"MAGLIETTE ZE PEPPE" // Manfredonia. Carnevale e San Valentino, arrivano le magliette esclusive dedicate a Ze Pèppe: tradizione, amore e identità
13 Febbraio 2026 - ore  09:35

ELISA ROSSI // Elisa Rossi, due rinvii a giudizio per la morte al circolo nautico
13 Febbraio 2026 - ore  09:06

Home // Focus // Allegri esalta Modric: "Un giocatore straordinario". Su Inter Juve è virale

ALLEGRI MODRIC Allegri esalta Modric: “Un giocatore straordinario”. Su Inter Juve è virale

"Abbiamo fatto solo due partite in 15 giorni, non era semplice. Questa era la sesta trasferta nelle ultime nove"

Milan, Allegri: “L’obiettivo resta il quarto posto, applauso a Jashari”

Massimiliano Allegri - Fonte Immagine: YouTube, FOOTBALL&MAGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Febbraio 2026
PISA – Il Milan espugna Pisa e porta a casa tre punti preziosi al termine di una sfida tutt’altro che semplice. Nel post partita, Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulle difficoltà incontrate e sull’importanza del successo.

“Non era semplice stasera – ha spiegato il tecnico rossonero –. Il Pisa è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato: sembra che ti aspettino, ti facciano uscire dalla partita e poi ti colpiscano in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una loro punizione. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare”.

Allegri ha poi sottolineato le particolarità del calendario recente: “Abbiamo fatto solo due partite in 15 giorni, non era semplice. Questa era la sesta trasferta nelle ultime nove. Nelle prossime 14 partite ne avremo 8 in casa e 6 fuori”.

Sul confronto con la scorsa stagione, l’allenatore ha preferito non entrare nel merito: “Dell’anno scorso non posso dire nulla, non è giusto. Posso dire che questa squadra ha valori tecnici importanti. Ogni tanto rallentiamo un po’, ma dobbiamo fare un passo avanti perché il gruppo ha qualità straordinarie. I ragazzi sanno che finora hanno fatto tantissimo, ma in una settimana può cambiare il campionato”.

Inevitabile il riferimento al match-winner Luka Modric, protagonista decisivo della serata: “Che c’è da dire? È un giocatore straordinario. Al di là delle qualità tecniche, che sono meravigliose, è andato a prendersi la vittoria con una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui: ha un’umiltà pazzesca. I più giovani devono sfruttare il momento per lavorare e allenarsi insieme a uno come lui”.

Spazio anche ai singoli e all’episodio del rigore sbagliato: “I rigori si sbagliano. Era un momento importante, potevamo andare sul 2-0, ma ci sta. Pulisic è entrato molto bene, Leao lo stesso. Devono migliorare la condizione, ma sono soluzioni importanti anche a partita in corso”.

Infine, uno sguardo alla classifica: “L’importante era fare tre punti. Siamo a 53, una vittoria in meno per il nostro obiettivo. Ora recuperiamo la partita col Como e poi vedremo”.

Fonte: SportMediaset.it

